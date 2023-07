Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power gewinnt am Nachmittag

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Ballard Power. Das Papier von Ballard Power legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 4,5 Prozent auf 4,65 USD.

Die Ballard Power-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 4,5 Prozent im Plus bei 4,65 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Ballard Power-Aktie bei 4,69 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 4,53 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.506.671 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 9,28 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.08.2022). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ballard Power-Aktie 99,49 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.06.2023 bei 3,98 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 14,51 Prozent könnte die Ballard Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Ballard Power ließ sich am 10.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,15 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ballard Power -0,18 CAD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 17,78 CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 34,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 27,25 CAD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 02.08.2023 dürfte Ballard Power Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,672 CAD je Ballard Power-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

NEL, Plug Power & Co.: Dieses Land könnte sich laut einer Analyse zum günstigsten Wasserstoffproduzenten Europas entwickeln

Comeback von Nikola, Plug Power, Ballard Power und NEL? Wasserstoff-Aktien als Spielball der Börse

Nikola-Aktie gibt Gewinne ab: Neue Meme-Aktie Nikola? Totgeglaubte Nikola-Aktie steigt an der NASDAQ in einer Woche um 150 Prozent