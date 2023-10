Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power präsentiert sich am Nachmittag stärker

Kurs der Ballard Power

Die Aktie von Ballard Power gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Ballard Power-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 3,69 USD.

Um 16:07 Uhr wies die Ballard Power-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 3,69 USD nach oben. Bei 3,73 USD markierte die Ballard Power-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 3,67 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 314.521 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,10 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 92,67 Prozent. Am 04.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 3,31 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Ballard Power-Aktie derzeit noch 10,18 Prozent Luft nach unten.

Am 09.08.2023 legte Ballard Power die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,24 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 22,92 Prozent auf 20,55 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 26,67 CAD gelegen.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2023 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Ballard Power einen Verlust von -0,640 CAD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

