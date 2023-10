Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Freitagvormittag billiger

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Ballard Power. Die Ballard Power-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 3,50 EUR.

Die Ballard Power-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 09:07 Uhr um 0,2 Prozent auf 3,50 EUR ab. Die Ballard Power-Aktie gab in der Spitze bis auf 3,50 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,52 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 2.186 Ballard Power-Aktien.

Am 02.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 6,49 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 85,35 Prozent hinzugewinnen. Am 04.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,15 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ballard Power-Aktie mit einem Verlust von 10,00 Prozent wieder erreichen.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Ballard Power am 09.08.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,13 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,24 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20,55 CAD – das entspricht einem Minus von 22,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26,67 CAD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2023 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,640 CAD je Ballard Power-Aktie.

