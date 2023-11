Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Vormittag tiefer

Kursentwicklung

Die Aktie von Ballard Power gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Ballard Power-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 3,10 EUR.

Die Ballard Power-Aktie musste um 09:10 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 3,10 EUR. In der Spitze fiel die Ballard Power-Aktie bis auf 3,03 EUR. Bei 3,07 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden via Tradegate 38.159 Ballard Power-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (6,49 EUR) erklomm das Papier am 02.02.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Ballard Power-Aktie somit 52,24 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.11.2023 bei 2,94 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Ballard Power-Aktie.

Am 07.11.2023 hat Ballard Power in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,29 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Ballard Power ein EPS von -0,19 CAD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 37,95 CAD gegenüber 28,74 CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 07.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,714 CAD je Ballard Power-Aktie belaufen.

