Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power zieht am Mittwochvormittag an

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Ballard Power. Zuletzt sprang die Ballard Power-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 3,28 EUR zu.

Um 08:59 Uhr sprang die Ballard Power-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 3,28 EUR zu. Die Ballard Power-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3,28 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 3,28 EUR. Von der Ballard Power-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.173 Stück gehandelt.

Am 02.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,49 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Ballard Power-Aktie derzeit noch 98,14 Prozent Luft nach oben. Am 10.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 2,94 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 10,23 Prozent würde die Ballard Power-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Ballard Power am 07.11.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,29 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ballard Power -0,19 CAD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 32,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 37,95 CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 28,74 CAD in den Büchern gestanden.

Am 07.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Ballard Power einen Verlust von -0,731 CAD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

