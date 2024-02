Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power präsentiert sich am Mittwochmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Ballard Power. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,3 Prozent auf 2,87 EUR zu.

Um 12:04 Uhr konnte die Aktie von Ballard Power zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,3 Prozent auf 2,87 EUR. Die Ballard Power-Aktie legte bis auf 2,94 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,89 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 24.310 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

Am 16.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 6,12 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 113,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,67 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Ballard Power-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,000 CAD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CAD aus.

Ballard Power veröffentlichte am 07.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,29 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ballard Power ein Ergebnis je Aktie von -0,19 CAD vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ballard Power in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 37,95 CAD im Vergleich zu 28,74 CAD im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Ballard Power wird am 07.03.2024 gerechnet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,756 CAD je Ballard Power-Aktie in den Büchern stehen.

