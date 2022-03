Ballard Power Aktie News: Ballard Power steigt

GO

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX stärker -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich -- VW steigert Gewinn kräftig -- Moskauer Börse weiter geschlossen

DEUTZ verunsichert wegen Russland-Ukraine-Krieg. Talanx bestätigt Jahresprognose. Hypoport erwartet langsameren Anstieg beim operativen Gewinn. Elon Musk sieht Tesla unter starkem Inflationsdruck. Telecom Italia will Übernahmeofferte von KKR offiziell prüfen. Regierung will anscheinend F-35-Tarnkappenjets für Bundeswehr beschaffen. EnBW-Tochter VNG fragt offenbar Staatshilfe an. COVID-Pandemie zwingt Foxconn zu Produktionsstopp für iPhones.