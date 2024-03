Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Vormittag auf grünem Terrain

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Ballard Power. Zuletzt konnte die Aktie von Ballard Power zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,6 Prozent auf 2,58 EUR.

Die Ballard Power-Aktie konnte um 09:08 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 2,58 EUR. Die Ballard Power-Aktie legte bis auf 2,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,57 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Ballard Power-Aktien beläuft sich auf 25.010 Stück.

Am 14.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,25 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 103,17 Prozent könnte die Ballard Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,51 EUR. Dieser Wert wurde am 13.03.2024 erreicht. Abschläge von 2,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CAD. Im Vorjahr erhielten Ballard Power-Aktionäre 0,000 CAD je Wertpapier.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Ballard Power am 11.03.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,23 CAD gegenüber -0,19 CAD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde auf 63,12 CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28,74 CAD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2024 veröffentlicht.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -0,720 CAD je Aktie in den Ballard Power-Büchern.

Redaktion finanzen.net

