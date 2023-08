Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power steigt am Mittag

So bewegt sich Ballard Power

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Ballard Power. Im Tradegate-Handel gewannen die Ballard Power-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Die Ballard Power-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 11:50 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 4,24 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Ballard Power-Aktie bei 4,30 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,19 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 37.760 Ballard Power-Aktien.

Am 16.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,03 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 112,84 Prozent. Am 10.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 3,68 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 13,27 Prozent würde die Ballard Power-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Ballard Power am 09.08.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,24 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Ballard Power hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,55 CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 22,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26,67 CAD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Ballard Power am 08.11.2023 präsentieren.

2023 dürfte Ballard Power einen Verlust von -0,637 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

