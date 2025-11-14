Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power wird am Nachmittag ausgebremst
Die Aktie von Ballard Power gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Ballard Power befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 3,9 Prozent auf 3,07 USD ab.
Das Papier von Ballard Power befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 3,9 Prozent auf 3,07 USD ab. Im Tief verlor die Ballard Power-Aktie bis auf 2,94 USD. Bei 3,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 543.147 Ballard Power-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 16.10.2025 auf bis zu 4,09 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Ballard Power-Aktie derzeit noch 33,44 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 1,01 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Der derzeitige Kurs der Ballard Power-Aktie liegt somit 203,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 0,000 CAD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CAD je Ballard Power-Aktie.
Ballard Power ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,11 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,93 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,65 Prozent auf 24,69 Mio. CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20,13 Mio. CAD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 05.03.2026 erwartet.
In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,471 CAD je Ballard Power-Aktie stehen.
Analysen zu Ballard Power Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.09.2017
|Ballard Power Buy
|H.C. Wainwright & Co.
|03.05.2017
|Ballard Power Outperform
|FBR & Co.
|21.01.2015
|Ballard Power Systems Buy
|MLV Capital
|04.11.2014
|Ballard Power Systems Buy
|ROTH Capital Partners, LLC
|14.01.2008
|Ballard Power Systems Downgrade
|Goldman Sachs Group Inc.
