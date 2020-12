Ballard Power-Aktie aktuell: Ballard Power stärker

Die Ballard Power-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Plus bei 16,10 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Ballard Power-Aktie sogar auf 16,25 EUR Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 15,74 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 15.855 Ballard Power-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.07.2020 bei 18,95 EUR. Am 13.12.2019 gab der Anteilsschein bis auf 5,52 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief.

In der Bilanz 2021 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,169 CAD je Ballard Power-Aktie stehen.

Ballard Power Systems Inc. ist ein kanadischer Hersteller von Brennstoffzellen. Die emissionsfreien PEM-Brennstoffzellen von Ballard ermöglichen die Elektrifizierung der Mobilität, einschließlich Bussen, Nutzfahrzeugen, Zügen, Seeschiffen, Personenkraftwagen und Gabelstaplern.

