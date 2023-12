Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power verteuert sich am Donnerstagmittag kräftig

Ballard Power im Fokus

Die Aktie von Ballard Power gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Ballard Power-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 7,5 Prozent auf 3,47 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Ballard Power legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 7,5 Prozent auf 3,47 EUR. Kurzfristig markierte die Ballard Power-Aktie bei 3,49 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,47 EUR. Bisher wurden heute 90.455 Ballard Power-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.02.2023 erreicht. Gewinne von 85,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,95 EUR ab. Abschläge von 15,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 07.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,29 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,19 CAD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 32,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 28,74 CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 37,95 CAD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Ballard Power am 07.03.2024 vorlegen.

Laut Analysten dürfte Ballard Power im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,736 CAD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ballard Power von vor 5 Jahren abgeworfen

NEL, Plug Power & Co.: Dieses Land könnte sich laut einer Analyse zum günstigsten Wasserstoffproduzenten Europas entwickeln

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite zeigt sich zum Handelsstart leichter