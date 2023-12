Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Hausse bei Ballard Power am Nachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Ballard Power gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Ballard Power legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 5,2 Prozent auf 3,98 USD.

Werte in diesem Artikel

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Ballard Power-Papiere um 16:07 Uhr 5,2 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Ballard Power-Aktie bisher bei 4,01 USD. Mit einem Wert von 3,84 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 902.014 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 7,10 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 78,55 Prozent hinzugewinnen. Bei 3,13 USD erreichte der Anteilsschein am 31.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ballard Power-Aktie mit einem Verlust von 21,41 Prozent wieder erreichen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Ballard Power am 07.11.2023. Ballard Power hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,29 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,19 CAD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Ballard Power mit einem Umsatz von insgesamt 37,95 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,74 CAD erwirtschaftet worden waren, um 32,06 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.03.2024 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Ballard Power einen Verlust von -0,736 CAD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ballard Power von vor 5 Jahren abgeworfen

NEL, Plug Power & Co.: Dieses Land könnte sich laut einer Analyse zum günstigsten Wasserstoffproduzenten Europas entwickeln

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite zeigt sich zum Handelsstart leichter