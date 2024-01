Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Montagvormittag behauptet

Aktie im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Ballard Power. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Ballard Power-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ Bsc-Handel nahezu unverändert bei 3,44 USD.

Im NASDAQ Bsc-Handel kam die Ballard Power-Aktie um 01:10 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 3,44 USD. In der Spitze legte die Ballard Power-Aktie bis auf 3,50 USD zu. Die Ballard Power-Aktie sank bis auf 3,33 USD. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,34 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 3.110.560 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,10 USD) erklomm das Papier am 03.02.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Ballard Power-Aktie mit einem Kursplus von 106,40 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2023 auf bis zu 3,13 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 9,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Ballard Power ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,29 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,19 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 37,95 CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28,74 CAD umgesetzt.

Die Ballard Power-Bilanz für Q4 2023 wird am 07.03.2024 erwartet.

Laut Analysten dürfte Ballard Power im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,749 CAD einfahren.

