Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power legt am Donnerstagmittag zu

Aktienentwicklung

Die Aktie von Ballard Power gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Ballard Power zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,4 Prozent auf 3,02 EUR.

Die Aktie notierte um 12:02 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 3,02 EUR zu. Der Kurs der Ballard Power-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,05 EUR zu. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,00 EUR. Bisher wurden via Tradegate 28.790 Ballard Power-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 6,12 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 102,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.01.2024 bei 2,67 EUR. Der aktuelle Kurs der Ballard Power-Aktie ist somit 11,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 CAD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CAD je Ballard Power-Aktie.

Ballard Power ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,29 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,19 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Ballard Power 37,95 CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 32,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 28,74 CAD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Ballard Power am 07.03.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Ballard Power im Jahr 2023 -0,756 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ballard Power von vor 10 Jahren eingefahren

NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite fällt zum Handelsende

Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite am Montagnachmittag mit Abgaben