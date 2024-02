Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Vormittag im Plus

Blick auf Ballard Power-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Ballard Power. Das Papier von Ballard Power konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,1 Prozent auf 3,01 EUR.

Die Aktie legte um 09:10 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,1 Prozent auf 3,01 EUR zu. Kurzfristig markierte die Ballard Power-Aktie bei 3,05 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 3,00 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 9.555 Ballard Power-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.02.2023 markierte das Papier bei 6,12 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 103,25 Prozent Plus fehlen der Ballard Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,67 EUR. Dieser Wert wurde am 19.01.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,33 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD. Im Vorjahr hatte Ballard Power 0,000 CAD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Ballard Power veröffentlichte am 07.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Ballard Power vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,29 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,19 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Ballard Power 37,95 CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 32,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 28,74 CAD erwirtschaftet worden.

Ballard Power wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 vorlegen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,756 CAD je Ballard Power-Aktie in den Büchern stehen.

