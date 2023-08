Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power tendiert am Mittag tiefer

Blick auf Ballard Power-Kurs

Die Aktie von Ballard Power gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Ballard Power-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 4,24 EUR.

Die Aktie verlor um 12:00 Uhr in der Tradegate-Sitzung 1,1 Prozent auf 4,24 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Ballard Power-Aktie bisher bei 4,24 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,25 EUR. Der Tagesumsatz der Ballard Power-Aktie belief sich zuletzt auf 18.079 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.08.2022 bei 9,03 EUR. 113,09 Prozent Plus fehlen der Ballard Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,68 EUR am 10.07.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Ballard Power-Aktie.

Am 09.08.2023 legte Ballard Power die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,13 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Ballard Power ein EPS von -0,24 CAD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 20,55 CAD – das entspricht einem Abschlag von 22,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 26,67 CAD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Ballard Power am 08.11.2023 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Ballard Power einen Verlust von -0,634 CAD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

