Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Vormittag höher

Die Aktie von Ballard Power gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Ballard Power-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 4,33 EUR.

Um 08:53 Uhr stieg die Ballard Power-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 4,33 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Ballard Power-Aktie bei 4,33 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,25 EUR. Bisher wurden heute 6.775 Ballard Power-Aktien gehandelt.

Am 16.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 9,03 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 108,57 Prozent könnte die Ballard Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,68 EUR. Dieser Wert wurde am 10.07.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Ballard Power ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,13 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ballard Power ein Ergebnis je Aktie von -0,24 CAD vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Ballard Power im vergangenen Quartal 20,55 CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 22,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ballard Power 26,67 CAD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Ballard Power am 08.11.2023 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,637 CAD je Ballard Power-Aktie.

