Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Ballard Power

Die Aktie von Ballard Power gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Ballard Power-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,6 Prozent auf 3,99 EUR.

Die Ballard Power-Aktie notierte um 12:00 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 3,99 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Ballard Power-Aktie bisher bei 3,99 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 4,00 EUR. Von der Ballard Power-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 32.767 Stück gehandelt.

Am 16.09.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,70 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 92,96 Prozent hinzugewinnen. Am 24.08.2023 gab der Anteilsschein bis auf 3,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Ballard Power-Aktie liegt somit 10,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Ballard Power gewährte am 09.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,13 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,24 CAD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Ballard Power 20,55 CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 22,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 26,67 CAD umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 08.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

2023 dürfte Ballard Power einen Verlust von -0,644 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

