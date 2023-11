Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Mittag mit Verlusten

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Ballard Power gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Ballard Power nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 3,34 EUR.

Die Ballard Power-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:13 Uhr um 0,2 Prozent auf 3,34 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Ballard Power-Aktie bis auf 3,31 EUR. Bei 3,34 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 56.722 Ballard Power-Aktien gehandelt.

Bei 6,45 EUR markierte der Titel am 02.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 93,47 Prozent. Am 10.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,95 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Ballard Power-Aktie derzeit noch 11,57 Prozent Luft nach unten.

Ballard Power ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,29 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ballard Power -0,19 CAD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Ballard Power mit einem Umsatz von insgesamt 37,95 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,74 CAD erwirtschaftet worden waren, um 32,06 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Ballard Power am 07.03.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Ballard Power-Verlust in Höhe von -0,725 CAD je Aktie aus.

