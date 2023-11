Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker

Blick auf Ballard Power-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Ballard Power. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,9 Prozent auf 3,71 USD zu.

Das Papier von Ballard Power konnte um 16:07 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,9 Prozent auf 3,71 USD. Im Tageshoch stieg die Ballard Power-Aktie bis auf 3,74 USD. Bei 3,63 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 371.694 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 7,10 USD. Derzeit notiert die Ballard Power-Aktie damit 47,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 3,13 USD erreichte der Anteilsschein am 31.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ballard Power-Aktie mit einem Verlust von 15,74 Prozent wieder erreichen.

Ballard Power ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,29 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Ballard Power ein EPS von -0,19 CAD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 32,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 37,95 CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 28,74 CAD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 07.03.2024 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,725 CAD je Ballard Power-Aktie.

