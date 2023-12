Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power verzeichnet am Freitagvormittag Verluste

Blick auf Ballard Power-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Ballard Power. Die Ballard Power-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 3,56 EUR.

Die Ballard Power-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 09:20 Uhr um 0,3 Prozent auf 3,56 EUR ab. In der Spitze fiel die Ballard Power-Aktie bis auf 3,55 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 3,55 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 6.633 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

Am 02.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,49 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Ballard Power-Aktie liegt somit 45,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.11.2023 bei 2,94 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ballard Power-Aktie mit einem Verlust von 17,46 Prozent wieder erreichen.

Am 07.11.2023 legte Ballard Power die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Ballard Power vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,29 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,19 CAD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 37,95 CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28,74 CAD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 07.03.2024 dürfte Ballard Power Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Ballard Power-Verlust in Höhe von -0,736 CAD je Aktie aus.

