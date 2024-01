Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Vormittag mit roter Tendenz

Ballard Power im Fokus

Die Aktie von Ballard Power gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Ballard Power-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 0,3 Prozent auf 3,08 EUR ab.

Das Papier von Ballard Power gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 09:21 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 3,08 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Ballard Power-Aktie bisher bei 3,08 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 3,11 EUR. Bisher wurden via Tradegate 3.467 Ballard Power-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (6,49 EUR) erklomm das Papier am 02.02.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 110,55 Prozent hinzugewinnen. Am 10.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,94 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,61 Prozent.

Am 07.11.2023 lud Ballard Power zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Ballard Power hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,29 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,19 CAD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 37,95 CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28,74 CAD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.03.2024 erfolgen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,750 CAD je Ballard Power-Aktie.

