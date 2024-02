Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Mittag in Rot

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Ballard Power. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,3 Prozent auf 3,01 EUR.

Die Ballard Power-Aktie musste um 12:03 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 3,01 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Ballard Power-Aktie bei 3,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 3,01 EUR. Bisher wurden heute 29.141 Ballard Power-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,12 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.02.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ballard Power-Aktie 103,12 Prozent zulegen. Bei 2,67 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Ballard Power-Aktie damit 12,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,000 CAD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CAD je Ballard Power-Aktie.

Am 07.11.2023 äußerte sich Ballard Power zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Ballard Power hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,29 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,19 CAD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 32,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 37,95 CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 28,74 CAD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Ballard Power am 07.03.2024 präsentieren.

In der Ballard Power-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,756 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

