Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Nachmittag in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Zuletzt ging es für die Ballard Power-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 2,9 Prozent auf 3,16 USD.

Die Ballard Power-Aktie musste um 16:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 2,9 Prozent auf 3,16 USD abwärts. In der Spitze fiel die Ballard Power-Aktie bis auf 3,15 USD. Bei 3,20 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 393.172 Ballard Power-Aktien gehandelt.

Am 17.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 6,41 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Ballard Power-Aktie mit einem Kursplus von 102,58 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,91 USD. Dieser Wert wurde am 20.01.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Ballard Power-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CAD, nach 0,000 CAD im Jahr 2022.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Ballard Power am 07.11.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,29 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,19 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 32,06 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 37,95 CAD, während im Vorjahreszeitraum 28,74 CAD ausgewiesen worden waren.

Am 07.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Ballard Power veröffentlicht werden.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,756 CAD je Ballard Power-Aktie belaufen.

