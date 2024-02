Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power tendiert am Vormittag schwächer

Aktie im Fokus

Die Aktie von Ballard Power gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Ballard Power-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 3,02 EUR ab.

Die Ballard Power-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 09:20 Uhr um 0,2 Prozent auf 3,02 EUR ab. Die Ballard Power-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3,00 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,01 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.443 Ballard Power-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.02.2023 bei 6,12 EUR. Derzeit notiert die Ballard Power-Aktie damit 50,72 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 19.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,67 EUR. Mit Abgaben von 11,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD an Ballard Power-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CAD.

Am 07.11.2023 legte Ballard Power die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,29 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,19 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 37,95 CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28,74 CAD umgesetzt.

Voraussichtlich am 07.03.2024 dürfte Ballard Power Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Analysten gehen davon aus, dass Ballard Power 2023 einen Verlust in Höhe von -0,756 CAD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Ballard Power von vor einem Jahr angefallen

NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ballard Power von vor 10 Jahren eingefahren

NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite fällt zum Handelsende