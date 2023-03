Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Mittag im Aufwind

Die Ballard Power-Aktie konnte um 12:02 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 4,83 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Ballard Power-Aktie sogar auf 4,90 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,83 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 32.419 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.04.2022 bei 11,48 EUR. Mit einem Zuwachs von 57,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,17 EUR ab. Derzeit notiert die Ballard Power-Aktie damit 15,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Ballard Power am 07.11.2022. Ballard Power hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,19 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,19 CAD je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 38,70 Prozent auf 28,74 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 46,88 CAD in den Büchern gestanden.

Ballard Power wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 17.03.2023 vorlegen.

In der Bilanz 2022 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,825 CAD je Ballard Power-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

NEL, Plug Power & Co.: Dieses Land könnte sich laut einer Analyse zum günstigsten Wasserstoffproduzenten Europas entwickeln

Erste Schätzungen: Ballard Power stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ballard Power-Aktie mit Gewinnen an der NASDAQ: Quartalsumsatz rückläufig

Ausgewählte Hebelprodukte auf Ballard Power Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ballard Power Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ballard Power Inc.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com