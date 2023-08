Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von Ballard Power zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Ballard Power-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 4,42 USD.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Ballard Power-Papiere um 16:08 Uhr 0,5 Prozent. Die Ballard Power-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,48 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,38 USD. Zuletzt wechselten 225.695 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

Am 17.08.2022 markierte das Papier bei 8,69 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ballard Power-Aktie 96,61 Prozent zulegen. Bei 3,98 USD erreichte der Anteilsschein am 01.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,07 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 09.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,13 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,24 CAD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 20,55 CAD in den Büchern – ein Minus von 22,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ballard Power 26,67 CAD erwirtschaftet hatte.

Die Ballard Power-Bilanz für Q3 2023 wird am 08.11.2023 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass Ballard Power 2023 einen Verlust in Höhe von -0,634 CAD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem frühen Investment in Ballard Power angefallen

Ballard Power reduziert Quartalsverlust

Ausblick: Ballard Power legt Quartalsergebnis vor