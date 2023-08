Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Vormittag auf rotem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Ballard Power. Die Ballard Power-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 4,04 EUR.

Um 09:14 Uhr ging es für die Ballard Power-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 4,04 EUR. Der Kurs der Ballard Power-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,04 EUR nach. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 4,05 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 10.373 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

Am 17.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,67 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 114,58 Prozent könnte die Ballard Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 3,68 EUR fiel das Papier am 10.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,91 Prozent.

Ballard Power gewährte am 09.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,13 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,24 CAD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 22,92 Prozent auf 20,55 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 26,67 CAD gelegen.

Die Ballard Power-Bilanz für Q3 2023 wird am 08.11.2023 erwartet.

2023 dürfte Ballard Power einen Verlust von -0,634 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

