Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Vormittag in Grün

So entwickelt sich Ballard Power

Die Aktie von Ballard Power gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Ballard Power-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 3,42 EUR zu.

Das Papier von Ballard Power legte um 09:11 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,2 Prozent auf 3,42 EUR. Die Ballard Power-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,42 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 3,39 EUR. Der Tagesumsatz der Ballard Power-Aktie belief sich zuletzt auf 2.538 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (6,49 EUR) erklomm das Papier am 02.02.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 89,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,94 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Ballard Power-Aktie 13,96 Prozent sinken.

Am 07.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,29 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Ballard Power ein EPS von -0,19 CAD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 37,95 CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 32,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,74 CAD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Ballard Power am 07.03.2024 präsentieren.

2023 dürfte Ballard Power einen Verlust von -0,725 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ballard Power von vor 5 Jahren eingefahren

Ballard Power-Aktie an der NASDAQ schwach: Ballard Power bleibt in der Verlustzone stecken - Umsatz über Erwartungen

Starker Wochentag in New York: Zum Start des Dienstagshandels Pluszeichen im NASDAQ Composite