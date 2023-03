Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power gibt am Vormittag nach

Die Aktie notierte um 09:21 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 2,5 Prozent auf 4,76 EUR. Die Abwärtsbewegung der Ballard Power-Aktie ging bis auf 4,76 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,85 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.971 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

Am 06.04.2022 markierte das Papier bei 11,48 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Ballard Power-Aktie somit 58,53 Prozent niedriger. Bei 4,17 EUR fiel das Papier am 28.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 14,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 07.11.2022 hat Ballard Power in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,19 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ballard Power ein Ergebnis je Aktie von -0,19 CAD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 28,74 CAD – das entspricht einem Minus von 38,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 46,88 CAD in den Büchern gestanden hatten.

Die Ballard Power-Bilanz für Q1 2023 wird am 02.05.2023 erwartet.

Laut Analysten dürfte Ballard Power im Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -0,825 CAD einfahren.

