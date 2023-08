Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Nachmittag mit roter Tendenz

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Die Ballard Power-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 4,31 USD abwärts.

Die Ballard Power-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:07 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 4,31 USD. In der Spitze fiel die Ballard Power-Aktie bis auf 4,29 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,33 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Ballard Power-Aktien beläuft sich auf 163.358 Stück.

Am 26.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,59 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 99,54 Prozent hinzugewinnen. Bei 3,98 USD fiel das Papier am 01.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Ballard Power-Aktie liegt somit 8,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Ballard Power am 09.08.2023. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,13 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,24 CAD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 20,55 CAD – eine Minderung von 22,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 26,67 CAD eingefahren.

Die Ballard Power-Bilanz für Q3 2023 wird am 08.11.2023 erwartet.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,634 CAD je Ballard Power-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem frühen Investment in Ballard Power angefallen

Ballard Power reduziert Quartalsverlust

Ausblick: Ballard Power legt Quartalsergebnis vor