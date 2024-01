Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Nachmittag schwächer

So bewegt sich Ballard Power

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Zuletzt fiel die Ballard Power-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 2,4 Prozent auf 3,11 USD ab.

Die Ballard Power-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 16:07 Uhr um 2,4 Prozent auf 3,11 USD nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Ballard Power-Aktie bis auf 3,09 USD. Bei 3,17 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Ballard Power-Aktien beläuft sich auf 600.276 Stück.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,10 USD an. Mit einem Zuwachs von 128,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 3,09 USD fiel das Papier am 18.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 0,48 Prozent würde die Ballard Power-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Ballard Power ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,29 CAD gegenüber -0,19 CAD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite hat Ballard Power im vergangenen Quartal 37,95 CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 32,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ballard Power 28,74 CAD umsetzen können.

Die Ballard Power-Bilanz für Q4 2023 wird am 07.03.2024 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,750 CAD je Ballard Power-Aktie.

