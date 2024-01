Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power wird am Donnerstagvormittag ausgebremst

Ballard Power im Fokus

Die Aktie von Ballard Power gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Ballard Power befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 3,7 Prozent auf 2,82 EUR ab.

Die Ballard Power-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 09:14 Uhr um 3,7 Prozent auf 2,82 EUR ab. Das Tagestief markierte die Ballard Power-Aktie bei 2,82 EUR. Mit einem Wert von 2,91 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via Tradegate 62.164 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

Am 02.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 6,49 EUR. Der aktuelle Kurs der Ballard Power-Aktie ist somit 130,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 18.01.2024 Kursverluste bis auf 2,82 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 0,00 Prozent könnte die Ballard Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Ballard Power am 07.11.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,29 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,19 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 37,95 CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28,74 CAD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Ballard Power am 07.03.2024 vorlegen.

In der Ballard Power-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,750 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

