Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power wird am Montagmittag ausgebremst

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Ballard Power gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Ballard Power-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 2,1 Prozent auf 3,36 EUR nach.

Die Ballard Power-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:02 Uhr mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 3,36 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Ballard Power-Aktie bis auf 3,34 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,41 EUR. Der Tagesumsatz der Ballard Power-Aktie belief sich zuletzt auf 41.039 Aktien.

Am 02.02.2023 markierte das Papier bei 6,49 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Ballard Power-Aktie damit 48,28 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.11.2023 bei 2,94 EUR. Derzeit notiert die Ballard Power-Aktie damit 14,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Ballard Power ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,29 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,19 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 37,95 CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28,74 CAD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 07.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Laut Analysten dürfte Ballard Power im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,736 CAD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

Zuversicht in New York: NASDAQ Composite mittags mit grünem Vorzeichen

NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ballard Power von vor 10 Jahren abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ballard Power von vor 5 Jahren abgeworfen