Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Vormittag mit Abschlägen

Die Aktie von Ballard Power gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Ballard Power-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 3,40 EUR.

Die Ballard Power-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:20 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 3,40 EUR. Das Tagestief markierte die Ballard Power-Aktie bei 3,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,41 EUR. Bisher wurden via Tradegate 11.061 Ballard Power-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.02.2023 markierte das Papier bei 6,49 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Ballard Power-Aktie ist somit 90,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.11.2023 (2,94 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Ballard Power-Aktie.

Ballard Power veröffentlichte am 07.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,29 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,19 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 32,06 Prozent auf 37,95 CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28,74 CAD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Ballard Power am 07.03.2024 vorlegen.

In der Ballard Power-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,736 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

