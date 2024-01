Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power präsentiert sich am Vormittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von Ballard Power zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Ballard Power-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 2,81 EUR.

Um 09:20 Uhr stieg die Ballard Power-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 2,81 EUR. Die Ballard Power-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 2,81 EUR aus. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 2,77 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 14.704 Ballard Power-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 6,49 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Ballard Power-Aktie damit 56,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,74 EUR am 18.01.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 07.11.2023 lud Ballard Power zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,29 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ballard Power ein Ergebnis je Aktie von -0,19 CAD vermeldet. Beim Umsatz wurden 37,95 CAD gegenüber 28,74 CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Ballard Power wird am 07.03.2024 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Ballard Power einen Verlust von -0,750 CAD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

