Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power zeigt sich am Mittag gestärkt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Ballard Power. Das Papier von Ballard Power legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,6 Prozent auf 3,26 USD.

Die Ballard Power-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 01:58 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 3,26 USD. Bei 3,27 USD markierte die Ballard Power-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 3,20 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 1.836.065 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,41 USD. Dieser Kurs wurde am 17.02.2023 erreicht. 96,63 Prozent Plus fehlen der Ballard Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.01.2024 bei 2,91 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Ballard Power-Aktie derzeit noch 10,74 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CAD. Im Vorjahr erhielten Ballard Power-Aktionäre 0,000 CAD je Wertpapier.

Ballard Power ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,29 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,19 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 37,95 CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28,74 CAD umgesetzt.

Die Ballard Power-Bilanz für Q4 2023 wird am 07.03.2024 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,756 CAD je Ballard Power-Aktie in den Büchern stehen.

