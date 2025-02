Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Nachmittag im Plus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Ballard Power. Das Papier von Ballard Power konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 1,51 USD.

Um 15:52 Uhr sprang die Ballard Power-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 1,51 USD zu. Bei 1,51 USD markierte die Ballard Power-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,51 USD. Zuletzt wechselten 54.820 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

Am 10.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3,38 USD. Mit einem Zuwachs von 123,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.11.2024 bei 1,24 USD. Der derzeitige Kurs der Ballard Power-Aktie liegt somit 22,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD. Im Vorjahr hatte Ballard Power 0,000 CAD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Ballard Power am 05.11.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,93 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Ballard Power ein EPS von -0,28 CAD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 20,13 Mio. CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 45,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 36,99 Mio. CAD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Ballard Power am 13.03.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Ballard Power rechnen Experten am 05.03.2026.

Der Verlust 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,361 CAD je Ballard Power-Aktie belaufen.

