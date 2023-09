Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Mittag stärker

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Ballard Power. Im Tradegate-Handel gewannen die Ballard Power-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Um 11:53 Uhr sprang die Ballard Power-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 3,76 EUR zu. Der Kurs der Ballard Power-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,76 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,75 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 18.655 Ballard Power-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.09.2022 bei 7,37 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 96,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Ballard Power-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 24.08.2023 auf bis zu 3,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 09.08.2023 legte Ballard Power die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,24 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ballard Power in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 22,92 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 20,55 CAD. Im Vorjahresviertel waren 26,67 CAD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Ballard Power wird am 08.11.2023 gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass Ballard Power 2023 einen Verlust in Höhe von -0,644 CAD je Aktie ausweisen dürften.

