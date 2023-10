Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Donnerstagmittag billiger

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Ballard Power. Zuletzt ging es für die Ballard Power-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 3,26 EUR.

Die Aktie verlor um 12:02 Uhr in der Tradegate-Sitzung 1,5 Prozent auf 3,26 EUR. Der Kurs der Ballard Power-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3,23 EUR nach. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 3,25 EUR. Zuletzt wechselten 56.399 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 02.02.2023 auf bis zu 6,49 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Ballard Power-Aktie mit einem Kursplus von 98,99 Prozent wieder erreichen. Am 04.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,15 EUR. Der aktuelle Kurs der Ballard Power-Aktie ist somit 3,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Ballard Power am 09.08.2023. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,13 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ballard Power ein Ergebnis je Aktie von -0,24 CAD vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ballard Power in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 22,92 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 20,55 CAD. Im Vorjahresviertel waren 26,67 CAD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Ballard Power am 08.11.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Ballard Power einen Verlust von -0,642 CAD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

Börse New York in Rot: NASDAQ Composite verbucht Verluste

NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Ballard Power abgeworfen

NASDAQ-Wert Plug Power-Aktie im Rallymodus: Plug Power rechnet bis 2030 mit jährlicher Umsatzsteigerung von 50 Prozent