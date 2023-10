Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken Ballard Power am Nachmittag auf rotes Terrain

Notierung im Blick

Die Aktie von Ballard Power gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Ballard Power-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 3,48 USD.

Um 16:08 Uhr fiel die Ballard Power-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 3,48 USD ab. Der Kurs der Ballard Power-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3,43 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,48 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 281.731 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

Bei 7,10 USD markierte der Titel am 03.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ballard Power-Aktie 104,03 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.10.2023 bei 3,31 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Ballard Power-Aktie derzeit noch 4,88 Prozent Luft nach unten.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Ballard Power am 09.08.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,24 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 20,55 CAD in den Büchern – ein Minus von 22,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ballard Power 26,67 CAD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 08.11.2023 erwartet.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,642 CAD je Ballard Power-Aktie stehen.

