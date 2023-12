Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Ballard Power im Blick

Die Aktie von Ballard Power gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Ballard Power nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,5 Prozent auf 3,69 USD.

Die Ballard Power-Aktie konnte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,5 Prozent auf 3,69 USD. In der Spitze legte die Ballard Power-Aktie bis auf 3,72 USD zu. Bei 3,54 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 520.881 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,10 USD) erklomm das Papier am 03.02.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 92,67 Prozent könnte die Ballard Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 3,13 USD fiel das Papier am 31.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ballard Power-Aktie mit einem Verlust von 15,20 Prozent wieder erreichen.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Ballard Power am 07.11.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,29 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ballard Power -0,19 CAD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 32,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 28,74 CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 37,95 CAD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Ballard Power am 07.03.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,735 CAD je Ballard Power-Aktie.

