Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Dienstagvormittag mit angezogener Handbremse

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Ballard Power. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Ballard Power-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 3,25 EUR.

Die Ballard Power-Aktie kam im Tradegate-Handel um 08:55 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 3,25 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Ballard Power-Aktie bisher bei 3,27 EUR. Die Ballard Power-Aktie sank bis auf 3,25 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 3,27 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 7.099 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

Am 02.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 6,49 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 99,60 Prozent Plus fehlen der Ballard Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,94 EUR am 10.11.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 9,57 Prozent könnte die Ballard Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Ballard Power am 07.11.2023. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,29 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,19 CAD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ballard Power in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 37,95 CAD im Vergleich zu 28,74 CAD im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Ballard Power wird am 07.03.2024 gerechnet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,736 CAD je Aktie in den Ballard Power-Büchern.

