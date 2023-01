Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power steigt am Vormittag

Um 09:22 Uhr sprang die Ballard Power-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 5,20 EUR zu. Bei 5,21 EUR markierte die Ballard Power-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 5,15 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Zuletzt wechselten via Frankfurt 8.455 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

Bei 11,50 EUR erreichte der Titel am 05.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Ballard Power-Aktie ist somit 54,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.12.2022 bei 4,17 EUR. Mit Abgaben von 24,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 07.11.2022 legte Ballard Power die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Das EPS lag bei -0,19 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,12 CAD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 28,74 CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 31,40 CAD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.03.2023 erfolgen.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Ballard Power-Verlust in Höhe von -0,817 CAD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com