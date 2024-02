Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Dienstagmittag in Rot

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Ballard Power gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Ballard Power befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 2,5 Prozent auf 2,91 EUR ab.

Das Papier von Ballard Power gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 12:01 Uhr ging es um 2,5 Prozent auf 2,91 EUR abwärts. Im Tief verlor die Ballard Power-Aktie bis auf 2,91 EUR. Bei 2,96 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Von der Ballard Power-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 20.553 Stück gehandelt.

Bei 5,77 EUR erreichte der Titel am 20.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ballard Power-Aktie 98,45 Prozent zulegen. Am 19.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 2,67 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD. Im Vorjahr hatte Ballard Power 0,000 CAD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 07.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,29 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,19 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 32,06 Prozent auf 37,95 CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28,74 CAD in den Büchern gestanden.

Ballard Power wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Ballard Power im Jahr 2023 -0,756 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

