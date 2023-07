Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Donnerstagvormittag im Minusbereich

Aktienentwicklung

Die Aktie von Ballard Power gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Ballard Power gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 4,21 EUR abwärts.

Um 09:21 Uhr ging es für die Ballard Power-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 4,21 EUR. In der Spitze büßte die Ballard Power-Aktie bis auf 4,14 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,21 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 12.291 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

Am 09.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,08 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Ballard Power-Aktie mit einem Kursplus von 115,40 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 10.07.2023 auf bis zu 3,68 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 12,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Ballard Power gewährte am 10.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,15 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,18 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17,78 CAD – das entspricht einem Minus von 34,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,25 CAD in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 02.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,670 CAD je Ballard Power-Aktie.

