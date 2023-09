Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power macht am Mittwochnachmittag Boden gut

Aktienentwicklung

Die Aktie von Ballard Power zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Ballard Power konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,9 Prozent auf 4,06 USD.

Die Ballard Power-Aktie konnte um 16:07 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 4,06 USD. Bei 4,09 USD markierte die Ballard Power-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 4,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 283.622 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,24 USD. Dieser Kurs wurde am 21.09.2022 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ballard Power-Aktie 78,42 Prozent zulegen. Am 25.08.2023 gab der Anteilsschein bis auf 3,90 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,82 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 09.08.2023 hat Ballard Power in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Ballard Power vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,13 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,24 CAD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 20,55 CAD in den Büchern – ein Minus von 22,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ballard Power 26,67 CAD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2023 terminiert.

2023 dürfte Ballard Power einen Verlust von -0,644 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

