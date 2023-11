Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Montagmittag mit Abschlägen

Kurs der Ballard Power

Die Aktie von Ballard Power gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Ballard Power-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 3,30 EUR abwärts.

Die Ballard Power-Aktie gab im Tradegate-Handel um 11:40 Uhr um 2,0 Prozent auf 3,30 EUR nach. Bei 3,29 EUR markierte die Ballard Power-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 3,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 35.342 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

Am 02.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 6,49 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ballard Power-Aktie 96,46 Prozent zulegen. Bei 2,94 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Ballard Power-Aktie 12,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Ballard Power ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,29 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,19 CAD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Ballard Power 37,95 CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 32,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 28,74 CAD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Ballard Power am 07.03.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Ballard Power einen Verlust von -0,731 CAD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

