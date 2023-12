Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power tendiert am Mittwochnachmittag tiefer

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Ballard Power. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 3,68 USD.

Die Aktie verlor um 16:07 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,4 Prozent auf 3,68 USD. Das bisherige Tagestief markierte Ballard Power-Aktie bei 3,61 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,65 USD. Bisher wurden heute 320.819 Ballard Power-Aktien gehandelt.

Am 03.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,10 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 93,20 Prozent könnte die Ballard Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,13 USD. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Ballard Power-Aktie derzeit noch 14,97 Prozent Luft nach unten.

Am 07.11.2023 lud Ballard Power zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,29 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ballard Power ein Ergebnis je Aktie von -0,19 CAD vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 32,06 Prozent auf 37,95 CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28,74 CAD in den Büchern gestanden.

Ballard Power wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 vorlegen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,735 CAD je Ballard Power-Aktie.

